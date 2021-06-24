Очередной рекорд: в Киеве зафиксировали самую высокую температуру с 1946 года

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23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекорд этого дня в 1954 году, а самая высокая - побила рекорд 1946 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

По данным наблюдений метеостанции, 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 27,0°С. Таким образом, столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году", - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7°С, и превысила предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°С.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев снова не пускают грузовики из-за жары.

Также сообщалось, что в Киеве на пяти пляжах обнаружили кишечную палочку.