На трасах Вінницької області через спеку обмежили рух вантажівок

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У Вінницькій області при температурі вище +28 градусів заборонено рухатися фурам вагою більше 24 тонн дорогами загальнонаціонального значення

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на іспектора "Укратрансбезпеки" Андрія Дідичука, передає RegioNews.

За його словами, перечекати спеку водії можуть у спеціальних місцях для відстою. Обмеження запровадили, щоб зберегти асфальт від руйнувань.

Працівники "Укртрансбезпеки" перевіряють вантажівки спільно з поліцією. Сьогодні, 23 червня на посту поблизу м. Калинівка за порушення вагових норм у спеку, на водіїв фур склали 4 протоколи.

Обмеження для великогабаритного транспорту буде діяти до вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області ввели обмеження для вантажівок через спеку.