Взрыв в Белогородке под Киевом: виновнику вручили подозрение

Фото: ГСЧС

Правоохранители вручили подозрение местному жителю, который устроил поджог в пятиэтажном доме в Белгородке с целью сокрытия убийства

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Гражданину сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, что повлекло тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украина)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия 21 июня житель села Белогородка хотел скрыть жестокое убийство, потому устроил взрыв в доме.

В результате взрыва в многоквартирном доме начался пожар, пострадали 8 человек. В квартире, где произошел взрыв, обнаружили тело мужчины. Как установили эксперты, ему перерезали горло, нанесли многочисленные удары ножом в грудь и вырезали сердце и часть легких.

В этом деле продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств убийства.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Один человек погиб, двое жильцов, в том числе ребенок 2008 года рождения, попали в больницы.

Впоследствии стало известно, что взрыв устроил житель дома, который пытался скрыть жестокое убийство.