Фото: ГСЧС

С пляжа на побережье Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые увязли в песке из-за непогоды

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что 19 июня из-за порывов ветра до 24 м/с и волн высотой 13-15 м. образовалась нагонная волна на берег и произошло значительное повышение уровня воды.

На общественном пляже между селами Приморский Посад и Новоконстянтинивка возникло подтопление.

В ловушке оказались 20 автомобилей, в которых находились 45 взрослых и 6 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Кроме того, поздно вечером на Обиточной косе в городе Приморск 9 взрослых и 4 детей не могли самостоятельно покинуть место пребывания.

Спасатели на специальном транспорте переправили всех пострадавших в безопасное место. К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Напомним, в Украине из-за непогоды без света остаются более 50 населенных пунктов.