На пляже Азовского моря из-за непогоды застряли 20 автомобилей
С пляжа на побережье Азовского моря вытащили 20 автомобилей, которые увязли в песке из-за непогоды
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области, передает RegioNews.
Известно, что 19 июня из-за порывов ветра до 24 м/с и волн высотой 13-15 м. образовалась нагонная волна на берег и произошло значительное повышение уровня воды.
На общественном пляже между селами Приморский Посад и Новоконстянтинивка возникло подтопление.
В ловушке оказались 20 автомобилей, в которых находились 45 взрослых и 6 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Кроме того, поздно вечером на Обиточной косе в городе Приморск 9 взрослых и 4 детей не могли самостоятельно покинуть место пребывания.
Спасатели на специальном транспорте переправили всех пострадавших в безопасное место. К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.
Напомним, в Украине из-за непогоды без света остаются более 50 населенных пунктов.