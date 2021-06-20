У Дніпрі відкрили центр COVID-вакцинації для мешканців області

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У Дніпрі відкрили центр вакцинації від коронавірусу, який буде приймати мешканців усієї Дніпропетровської області

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Обласний центр вакцинації від коронавірусу відкрили в центрі міста - аби добиратися сюди було зручно. Він прийматиме відвідувачів щовихідних. Імунізація безкоштовна", - йдеться в повідомленні.

У центрі можуть отримати щеплення мешканці області, які записалися до листа очікування вакцинації через портал або застосунок "Дія". Щеплення роблять китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac.

Спочатку відвідувачів реєструють. Далі їх оглядає лікар. Після щеплення пацієнти півгодини відпочивають під наглядом медиків", - розповіли в ОДА.

Нагадаємо, в Україні цього тижня відкриють більше 60 центрів COVID-вакцинації.