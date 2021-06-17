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17 червня 2021, 17:05 96

В Україні цього тижня відкриють більше 60 центрів COVID-вакцинації

17 червня 2021, 17:05 96
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Фото: із відкритих джерел
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Цього тижня у більшості регіонів України планується робота більше 60 центрів масової вакцинації від COVID-19

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає RegioNews.

Зокрема, у Дніпропетровській області будуть працювати 12 центрів, усі вони розташовані в Дніпрі.

По 7 центрів вакцинації відкриють у Черкаській області (два в Черкасах, по одному в Умані, Звенигородці, Золотоноші, Каневі, Смілі) та у Херсонській області (три в Херсоні, по одному в Новій Каховці, Голій Пристані, Скадовську й Генічеську).

По 6 центрів будуть працювати у Київській (два в Броварах, по одному в Білій Церкві, Славутичі, Борисполі та Ірпені) та Львівській (по одному у Львові, Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Новояворівську) областях.

По 5 центрів буде в Одеській (4 в Одесі й один в Ізмаїлі), Полтавській (по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях) та Чернівецькій областях.

У Рівненській області відкриють 3 центри - в Рівному, Дубно та Вараші. У Хмельницькій області - 2 центри, у Хмельницькому та Кам’янці-Подільському. По одному центру вакцинації буде діяти у Тернопільській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Харківській та Закарпатській областях.

У Києві цього тижня, як і раніше, буде приймати громадян один центр масової вакцинації.

Нагадаємо, у Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію - до відкриття пункту вакцинації проти COVID-19 у Київському Міжнародному виставковому центрі зібралися сотні людей.

Як стало відомо, що у центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи: деякі центри працюватимуть у четвер та п'ятницю, а інші у понеділок.

Також у ці вихідні на Закарпатті відкриють перший в області центр масової вакцинації.

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