Негода в Україні: без електрики залишилися 80 населених пунктів у п'яти областях
Вранці 18 червня через негоду без світла залишилися 80 населених пунктів у п'яти регіонах України -спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Повідомляється, що внаслідок сильних поривів вітру і грози знеструмленими залишилися населені пункти в наступних областях: Дніпропетровська - 36, Кіровоградська - 24, Донецька - 16, Київська - 2 і Сумська - 2.
За інформацією ДСНС, до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 червня через негоду без електрики залишилися 177 населених пунктів у 8 областях України.
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