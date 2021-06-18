Негода в Україні: без електрики залишилися 80 населених пунктів у п'яти областях

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Вранці 18 червня через негоду без світла залишилися 80 населених пунктів у п'яти регіонах України -спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок сильних поривів вітру і грози знеструмленими залишилися населені пункти в наступних областях: Дніпропетровська - 36, Кіровоградська - 24, Донецька - 16, Київська - 2 і Сумська - 2.

За інформацією ДСНС, до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 червня через негоду без електрики залишилися 177 населених пунктів у 8 областях України.