08:57  18 червня
В Україні майже тисяча нових COVID-хворих: у яких регіонах найбільше
10:59  18 червня
Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину
08:09  18 червня
Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
18 червня 2021, 10:45 123

Негода в Україні: без електрики залишилися 80 населених пунктів у п'яти областях

18 червня 2021, 10:45 123
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Вранці 18 червня через негоду без світла залишилися 80 населених пунктів у п'яти регіонах України -спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок сильних поривів вітру і грози знеструмленими залишилися населені пункти в наступних областях: Дніпропетровська - 36, Кіровоградська - 24, Донецька - 16, Київська - 2 і Сумська - 2.

За інформацією ДСНС, до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 червня через негоду без електрики залишилися 177 населених пунктів у 8 областях України.

погода Україна населення електрика електроенергія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua