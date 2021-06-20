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20 июня 2021, 11:19 105

В Украине из-за непогоды без света остаются более 50 населенных пунктов

20 июня 2021, 11:19 105
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Фото: ГСЧС
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По состоянию на утро 20 июня в четырех регионах Украины обесточенными остаются 57 населенных пунктов

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Без электроснабжения остаются 23 населенных пункта в Житомирской области, 20 в Винницкой, 11 в Киевской и 3 в Донецкой области.

В ГСЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады местных облэнерго.

Кроме того, 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств все еще остаются подтопленными в городе Днепр, а в Донецкой области в воде 30 приусадебных участков в мариупольском садовом обществе "Метеор".

Напомним, ранее сообщалось, что без электричества остались 80 населенных пунктов в пяти областях.

непогода облэнерго электричество спасатели ГСЧС

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