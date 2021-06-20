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20 июня 2021, 10:54 1046

В центре Житомира грузовик почти полностью провалился под асфальт

20 июня 2021, 10:54 1046
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Фото: Суспільне
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На Соборной площади в центре Житомира загруженный строительными материалами грузовик провалился под асфальт

Об этом сообщает издание "Житомир.info", передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел вчера, 19 июня. На то, чтобы достать автомобиль из провала, понадобилось более трех часов. Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.

По информации местных СМИ, инцидент произошел во время проведения ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия.

Грузовик провалился в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.

У Житомирі на майдані Соборному вантажівка провалилася під асфальт

Напомним, ранее в Житомире посреди проезжей части асфальт ушел под землю, лишь чудом никто не пострадал.

дороги Житомир происшествия коммунальщики авария

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