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18 червня 2021, 11:32 777

Нічна ДТП: у Києві джип збив пішохода на смерть

18 червня 2021, 11:32 777
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Фото: Еспресо
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У ніч на 18 червня на бульварі Дружби народів у Києві автомобіль Mitsubishi Outlander збив літню жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці

За словами водія Mitsubishi, він їхав у середній смузі. Зліва його випередив інший автомобіль, і одразу за ним, прямо перед Mitsubishi, вибігла літня жінка, передає RegioNews, про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Водій не встиг загальмувати і зачепив жінку. За його словами, він намагався уникнути наїзду, але удар виявився досить сильним.

Жінка отримала важкі травми і померла на місці.

Зазначимо, що приблизно в сотні метрів від смертельної ДТП перебував підземний пішохідний перехід.

На зображенні може бути: автомобіль та на відкритому повітрі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луцьку п'яна водійка тролейбуса в'їхала в паркан і поїхала з місця ДТП в депо. Тепер їй загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі за рік на 30-річного водія склали 109 адміністративних протоколів за водіння без прав і в стані алкогольного сп'яніння.

Україна Київ ДТП смерть аварія

 
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