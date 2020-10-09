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09 жовтня 2020, 15:07 28

Провалля імені Сухомлина: у Житомирі посеред проїжджої частини асфальт пішов під землю

09 жовтня 2020, 15:07 28
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Лише дивом ніхто не постраждав
Лише дивом ніхто не постраждав
Фото: Facebook
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У Житомирі посеред дороги утворилося провалля, рух транспорту вулицею призупинили.

Відповідне фото у Facebook опублікувала спільнота "Мой Киев”, передає RegioNews.

У сусідньому Житомирі дощ був настільки сильним, що пробив портал в пекло”, - йдеться в коментарі до фото.

Як повідомили у "Житомирводоканалі”, асфальт провалився на вулиці Фещенка-Чопівського (від водонапірної вежі до Старого Бульвару), рух транспорту вулицею призупинили.

Бригади водоканалу сьогодні розпочнуть ліквідовувати наслідки провалу", – йдеться у повідомленні.

Це вже третя подібна аварія в місті за останній рік. 21 лютого 2020 року біля перехрестя вулиць Східної і Грушевського у Житомирі провалився асфальт, із ями фонтаном била вода.

8 червня на вулиці Великій Бердичівській також провалився асфальт, у яму потрапила вантажівка.

Тим часом у соцмережах почали з’являтися фотожаби на цю ситуацію, мешканці Житомира, які вже давно втомилися від заторів в місті, висміюють мера Сухомлина.

Нагадаємо, кандидат у депутати облради від "Пропозиції" проводить у Житомирі "опитування" з брехливою анкетою.

Читайте також: Любитель хитрих схем та швидкої їзди: топ-скандали навколо Сухомлина.

дороги асфальт Житомир комунальники аварія Сергій Сухомлин Дощі
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