Провалля імені Сухомлина: у Житомирі посеред проїжджої частини асфальт пішов під землю
У Житомирі посеред дороги утворилося провалля, рух транспорту вулицею призупинили.
Відповідне фото у Facebook опублікувала спільнота "Мой Киев”, передає RegioNews.
У сусідньому Житомирі дощ був настільки сильним, що пробив портал в пекло”, - йдеться в коментарі до фото.
Як повідомили у "Житомирводоканалі”, асфальт провалився на вулиці Фещенка-Чопівського (від водонапірної вежі до Старого Бульвару), рух транспорту вулицею призупинили.
Бригади водоканалу сьогодні розпочнуть ліквідовувати наслідки провалу", – йдеться у повідомленні.
Це вже третя подібна аварія в місті за останній рік. 21 лютого 2020 року біля перехрестя вулиць Східної і Грушевського у Житомирі провалився асфальт, із ями фонтаном била вода.
8 червня на вулиці Великій Бердичівській також провалився асфальт, у яму потрапила вантажівка.
Тим часом у соцмережах почали з’являтися фотожаби на цю ситуацію, мешканці Житомира, які вже давно втомилися від заторів в місті, висміюють мера Сухомлина.
Нагадаємо, кандидат у депутати облради від "Пропозиції" проводить у Житомирі "опитування" з брехливою анкетою.
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