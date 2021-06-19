У Франківську відкрили центр масової COVID-вакцинації

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення міського голови Руслана Марцінківа.

"Я сам теж вакцинувався, двічі. Можу сказати, що все гаразд, немає ніяких додаткових симптомів. В принципі задоволений. Все-таки ми не застраховані від коронавірусу, навіть зараз, коли нам здається, що біда відійшла. На осінь може бути нова хвиля. Тому рекомендую вакцинуватися”, - звернувся до франківців мер.

Як передає місцевий портал Курс, у зв’язку зі святами центр працюватиме тільки у суботу, 19 червня, з 10:00 до 16:00 години.



Наступних вихідних він буде відкритий два дні: у суботу та неділю. Щеплення зможуть отримати всі охочі, навіть не записані до листа очікування вакцинації в додатку "Дія". Імунізація відбуватиметься вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні цього тижня відкриють понад 60 центрів COVID-вакцинації.