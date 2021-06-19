В Україні ще 852 людини захворіли на коронавірус

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В Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед хворих за минулу добу - 23 дитини та 41 медпрацівник. Всього госпіталізована – 571 особа. Померли 40 людей. Одужали - 2 736.

За 18 червня зробили майже 50 тисяч тестів різними методами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Нагадаємо, 18 червня в Україні захворіли на коронавірус 967 людей.

Раніше у МОЗ спрогнозували, коли в Україні захворюваність на коронавірус піде на спад.