2250 окупантів і 1750 БпЛА: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу

Фото: 22 ОМБр

Сили оборони за минуло добу ліквідували 2250 окупантів, три танки, 44 артсистеми, вісім бронемашин, 1750 БпЛА, а також 365 авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також було знищено сім наземних робототехнічних комплексів, три засоби ППО та одну РСЗВ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом доби 20 жовтня та в ніч на 21 жовтня українські Сили оборони завдали результативних ударів по об'єктах російських військ. Зокрема, уражено пункти управління окупантів у Луганську та поблизу Курахового на Донеччині.