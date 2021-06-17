У Краматорську відкрили Центр масової COVID-вакцинації
У місті Краматорськ відкрили вже третій в Донецькій області Центр вакцинації від COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради, передає RegioNews.
Центр буде працювати на території льодової арени з 10 ранку до 18 години вечора 18 та 19 червня. Щеплення там робитимуть вакциною китайського виробництва CoronaVac.
Громадян будуть приймати 5 бригад лікарів, а упродовж одного дня щеплення можуть отримати до 300 осіб.
Кожен, хто хоче отримати щеплення, може реєструватись через додаток "Дія", при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні цього тижня відкриють більше 60 центрів COVID-вакцинації.
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