Російська атака на Київ: одна людина загинула, 22 постраждали

Фото: ДСНС Києва

Унаслідок російської атаки на Київ, яка розпочалася ввечері 21 жовтня, загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

У Дніпровському районі внаслідок атаки загинула людина, ще п’ятеро постраждали. Одну дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі.

У Дарницькому районі зафіксували пошкодження транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 квадратних метрів ліквідували.

В Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі та виникли пожежі. Поранення дістали двоє людей. Загоряння ліквідували.

У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

У Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 22 жовтня внаслідок ворожого обстрілу столиці постраждали 15 людей. Окрім того, було пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.