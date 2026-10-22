862 удари за добу: на Запоріжжі загинули троє людей, ще троє поранені

Фото: Рада оборони Запорізької області

Упродовж минулої доби російські війська завдали 862 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Загинули троє людей, ще троє поранені

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Зокрема, зафіксовано 28 авіаударів по Комишувасі, Кушугуму, Запорожцю, Григорівському, Одарівці, Таврійському, Долинці, Лісному, Гуляйпільському, Рівному, Новорозівці, Васинівці, Василівському, Вільнянці, Новосолошиному, Жовтій Кручі, Ясній Поляні та Преображенці.

Крім того, російські війська застосували 633 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, для атак на Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Павлівці, Гуляйпільському та Копанях.

Ще 197 артилерійських ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку та інші населені пункти.

За добу надійшло 90 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 21 жовтня російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. В обласному центрі внаслідок атаки понівечена інфраструктура.