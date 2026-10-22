"Урожай" на 1,8 млн грн: на Закарпатті троє "агрономів" вирощували коноплі

Фото: Національна поліція

На Мукачівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які вирощували та збирали коноплі для подальшого виготовлення канабісу. У них вилучили 7,2 кг рослин коноплі та ще 50 грамів марихуани

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить близько 1,8 млн грн.

Плантацію виявили на території Мукачівського району під час оперативних заходів із протидії наркозлочинності. На місці затримали трьох місцевих жителів віком 23, 34 та 48 років, які займалися вирощуванням і збором рослин.

Усіх трьох чоловіків затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України.

За інформацією правоохоронців, затримані також фігурували в інших кримінальних провадженнях. Зокрема, 34-річний чоловік раніше був засуджений за незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та крадіжки. Ще двоє чоловіків є обвинуваченими в інших справах, зокрема щодо незаконного переправлення людей через державний кордон України, хуліганства та правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві та Запоріжжі викрили організовану групу з п’яти осіб, які, за даними слідства, продавали наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу кав’ярень. Зловмисники налагодили збут заборонених речовин з грудня 2025 року.