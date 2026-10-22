Удар по Києву: пошкоджено інфраструктуру метро, на Південному мосту обмежили рух

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Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.

Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег обмежили.

Також тимчасово змінено рух поїздів на зеленій, Сирецько-Печерській, лінії метро. Наразі вони курсують на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір".

Нагадаємо, вночі 22 жовтня внаслідок ворожого обстрілу столиці постраждали 15 людей. У Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів швидкої.