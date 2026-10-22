Удар по Києву: пошкоджено інфраструктуру метро, на Південному мосту обмежили рух
Унаслідок російського обстрілу столиці пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.
Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег обмежили.
Також тимчасово змінено рух поїздів на зеленій, Сирецько-Печерській, лінії метро. Наразі вони курсують на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір".
Нагадаємо, вночі 22 жовтня внаслідок ворожого обстрілу столиці постраждали 15 людей. У Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів швидкої.
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