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18 червня 2021, 12:34 1088

У Дніпрі обвалилася вже третя частина міської набережної

18 червня 2021, 12:34 1088
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Фото: Дніпро TV
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У Дніпрі зранку 18 червня внаслідок негоди стався обвал вже третьої упродовж кількох днів ділянки набережної

Про це повідомляє Дніпро TV, передає RegioNews.

Відомо, що у воду річки Дніпро обвалилася огорожа та бетонні плити.

Набережна Дніпра продовжує руйнуватися. Сьогодні зранку обвалилася ще одна частина пішохідної зони та паркану Січеславської Набережної, поблизу Монастирського острова”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники комунальних служб вже відгородили обвал, аби ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної. Тоді впала і розсипалася підпірна стіна протяжністю кілька десятків метрів.

16 червня стало відомо, що обвалилася ще одна ділянка міської набережної.

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