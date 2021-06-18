У Дніпрі обвалилася вже третя частина міської набережної
У Дніпрі зранку 18 червня внаслідок негоди стався обвал вже третьої упродовж кількох днів ділянки набережної
Про це повідомляє Дніпро TV, передає RegioNews.
Відомо, що у воду річки Дніпро обвалилася огорожа та бетонні плити.
Набережна Дніпра продовжує руйнуватися. Сьогодні зранку обвалилася ще одна частина пішохідної зони та паркану Січеславської Набережної, поблизу Монастирського острова”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що працівники комунальних служб вже відгородили обвал, аби ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної. Тоді впала і розсипалася підпірна стіна протяжністю кілька десятків метрів.
16 червня стало відомо, що обвалилася ще одна ділянка міської набережної.