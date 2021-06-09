20:27  09 червня
Зеленський відвідав передову в зоні ООС та нагородив бійців
13:58  09 червня
В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
17:59  09 червня
Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 21:29 38

У Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної

09 червня 2021, 21:29 38
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі сьогодні, 9 червня, після зливи обвалився сегмент набережної в районі Фестивального причалу

Про це повідомляє "Дніпро оперативний", передає RegioNews.

Відомо, що впала і розсипалася підпірна стіна протяжністю кілька десятків метрів.

У міській раді через обвал вже створили надзвичайну комісію. За попередніми висновками комунальників, причиною обвалення стали сильні зливи і незаконні врізання в колектор.

Роботи з відновлення конструкції розпочнуть 10 червня вранці, триватимуть вони приблизно два тижні.

Наразі на місці працюють комунальники, вони огородили місце аварійною стрічкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.

Дніпро обвал гроза Дощі комунальники

У Дніпрі викрили схему легалізації бойовиків "ДНР” в Україні
09 червня 2021, 18:29
Окупанти в "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну
09 червня 2021, 18:17
У Дніпрі горіла багатоповерхівка
09 червня 2021, 17:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram