У Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної
У Дніпрі сьогодні, 9 червня, після зливи обвалився сегмент набережної в районі Фестивального причалу
Про це повідомляє "Дніпро оперативний", передає RegioNews.
Відомо, що впала і розсипалася підпірна стіна протяжністю кілька десятків метрів.
У міській раді через обвал вже створили надзвичайну комісію. За попередніми висновками комунальників, причиною обвалення стали сильні зливи і незаконні врізання в колектор.
Роботи з відновлення конструкції розпочнуть 10 червня вранці, триватимуть вони приблизно два тижні.
Наразі на місці працюють комунальники, вони огородили місце аварійною стрічкою.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.
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