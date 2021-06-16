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16 червня 2021, 11:39 692

У Дніпрі після зливи обвалилася ще одна ділянка міської набережної

16 червня 2021, 11:39 692
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Фото: 056.ua
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У Дніпрі стався ще один обвал міської набережної в районі Фестивального причалу

Про це повідомляє місцеве видання 056.ua, передає RegioNews.

Відомо, що блоки огорожі і сама огорожа впали у річку Дніпро, це сталося після чергової сильної зливи.

Набережна обвалилася поруч з ділянкою, де аналогічна подія відбулася кілька днів тому.

На місце оперативно прибули аварійні служби, щоб відгородити новий обвал. Ніхто з дніпрян не постраждав”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної. Тоді впала і розсипалася підпірна стіна протяжністю кілька десятків метрів.

події комунальники Дніпро обвал Дощі набережна

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