В Днепре обвалилась уже третья часть городской набережной

Фото: Дніпро TV

В Днепре утром 18 июня в результате непогоды произошел обвал уже третьего в течении нескольких дней участка набережной

Об этом сообщает Днепр TV, передает RegioNews.

Известно, что в воду реки Днепр обвалились забор и бетонные плиты.

Набережная Днепра продолжает разрушаться. Сегодня утром обвалилась еще одна часть пешеходной зоны и забора Сичеславской Набережной, возле Монастырского острова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники коммунальных служб уже отгородили обвал, чтобы никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной. Тогда упала и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.

16 июня стало известно, что после ливня обвалился еще один участок городской набережной.