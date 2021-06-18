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18 июня 2021, 12:34 1043

В Днепре обвалилась уже третья часть городской набережной

18 июня 2021, 12:34 1043
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Фото: Дніпро TV
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В Днепре утром 18 июня в результате непогоды произошел обвал уже третьего в течении нескольких дней участка набережной

Об этом сообщает Днепр TV, передает RegioNews.

Известно, что в воду реки Днепр обвалились забор и бетонные плиты.

Набережная Днепра продолжает разрушаться. Сегодня утром обвалилась еще одна часть пешеходной зоны и забора Сичеславской Набережной, возле Монастырского острова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники коммунальных служб уже отгородили обвал, чтобы никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной. Тогда упала и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.

16 июня стало известно, что после ливня обвалился еще один участок городской набережной.

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