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17 июня 2021, 20:59 92

В Одесской области возле Черноморска над морем образовался смерч

17 июня 2021, 20:59 92
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Фото: из открытых источников
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В Одесской области вблизи побережья Черноморская заметили смерч, который образовался посреди Черного моря

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает RegioNews.

На видео, которое записали очевидцы, видно, что огромный смерч образовался прямо в Черном море.

Рядом со смерчем проходит грузовое судно. На завтра в Одесской области объявили штормовое предупреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем затопило целое село из-за прорыва дамбы после ливня.

непогода Одесса Дожди Смерч Одесская область

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