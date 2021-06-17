В Одесской области возле Черноморска над морем образовался смерч
В Одесской области вблизи побережья Черноморская заметили смерч, который образовался посреди Черного моря
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает RegioNews.
На видео, которое записали очевидцы, видно, что огромный смерч образовался прямо в Черном море.
Рядом со смерчем проходит грузовое судно. На завтра в Одесской области объявили штормовое предупреждение.
Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем затопило целое село из-за прорыва дамбы после ливня.
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