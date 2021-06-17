В Одесской области возле Черноморска над морем образовался смерч

Фото: из открытых источников

В Одесской области вблизи побережья Черноморская заметили смерч, который образовался посреди Черного моря

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает RegioNews.

На видео, которое записали очевидцы, видно, что огромный смерч образовался прямо в Черном море.

Рядом со смерчем проходит грузовое судно. На завтра в Одесской области объявили штормовое предупреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем затопило целое село из-за прорыва дамбы после ливня.