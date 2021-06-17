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17 червня 2021, 19:32 889

Під Маріуполем затопило ціле село через прорив дамби після зливи

17 червня 2021, 19:32 889
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Фото: Маріуполь.city
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В ніч проти 17 червня у селі Кременівка Маріупольського району через сильну зливу вода прорвала греблю і затопила житлові будинки

Про це повідомляє місцеве видання "Маріуполь.city", передає RegioNews.

Відомо, що місцями вода сягнула більше метра. За словами місцевих мешканців, затоплено будинки, господарські будівлі та городи. Потонула домашня худоба, кури і навіть собаки.

Як розповів голова Маріупольської районної ради Степан Махсма, вода трохи спала, однак подекуди люди досі не можуть потрапити в свої будинки.

Орієнтовно, їх затопило з Калінинської греблі села Малоянисоль. Потужні потоки води пробили дамбу, подолали кілька кілометрів і дійшли до Кременівки", - повідомив він.

Крім того, в Мангушській громаді вітром поламало дерева, погнуло рекламні конструкції, через опади вийшов з берегів один зі ставків. В селищі Каменськ річка Кальчик вийшла з берегів і повністю затопила міст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Маріуполі збитки від аномальної стихії склали понад 50 млн грн.

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