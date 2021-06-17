Під Одесою троє дітей отримали великі опіки - батько невдало розтопив піч

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У Березівському районі Одеської області сьогодні вранці до Ширяївської центральної райлікарні в результаті пожежі госпіталізовано троє дітей

Три хлопчики поступили з опіками 30% тулуба, обличчя і верхніх кінцівок, повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Одеській області.

"Все сталося через нехтування правилами безпеки при розпалюванні печі батьком хлопчиків. В результаті загоряння діти і отримали опіки, найстаршому-4 рочки", - сказано в повідомленні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала батьків бути уважними і дбати про безпеку своїх дітей: "Будьте прикладом для вашої дитини в дотриманні правил безпеки і не залишайте малюка без нагляду!"

Як повідомлялося, під час гасіння пожежі в одній з квартир Одеси рятувальники виявили тіло 53-річного господаря приміщення.