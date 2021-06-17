У Києві під час навчання спалахнув тренінговий центр поліції
У Києві на території тренінгового центру поліції під час проведення навчальних стрільб загорілись деталі конструкції кулеуловлювача
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Інцидент стався на вулиці Бориспільській. Пожежу почали гасити правоохоронці, а ліквідували її рятувальники. Постраждалих внаслідок загоряння немає, адмінбудівлю не пошкоджено.
"Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві на території порту сталася пожежа.
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