У Києві під час навчання спалахнув тренінговий центр поліції

Фото: Нацполіція

У Києві на території тренінгового центру поліції під час проведення навчальних стрільб загорілись деталі конструкції кулеуловлювача

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській. Пожежу почали гасити правоохоронці, а ліквідували її рятувальники. Постраждалих внаслідок загоряння немає, адмінбудівлю не пошкоджено.

"Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві на території порту сталася пожежа.