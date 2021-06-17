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17 червня 2021, 10:59 687

У Києві під час навчання спалахнув тренінговий центр поліції

17 червня 2021, 10:59 687
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Фото: Нацполіція
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У Києві на території тренінгового центру поліції під час проведення навчальних стрільб загорілись деталі конструкції кулеуловлювача

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській. Пожежу почали гасити правоохоронці, а ліквідували її рятувальники. Постраждалих внаслідок загоряння немає, адмінбудівлю не пошкоджено.

"Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві на території порту сталася пожежа.

пожежа Київ стрілянина поліція Нацполіція

 
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