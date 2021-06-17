В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании нескольких объектов

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На электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станции метро «Крещатик», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Университет», Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

На местах работают полицейские и профильные службы, которые тщательно обследуют территории.

К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории предположительно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан, - говорится в сообщении.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация.

Как сообщалось, сегодня в Киеве "заминировали" главный железнодорожный вокзал и станцию метро "Крещатик". Работу Центрального и Южного вокзалов Киева ограничили из-за сообщения о якобы минировании.