На Полтавщині Центри вакцинації запрацюють у четвер, п’ятницю та суботу - Синєгубов

Фото: із відкритих джерел

Цього тижня Центри масової вакцинації Полтавської області будуть працювати у четвер, п’ятницю та суботу

Про це у Facebook повідомив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, щеплення вакциною CoronaVac будуть робити у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Горішніх Плавнях.

17 та 18 червня Центр масової вакцинації у Полтаві базуватиметься в ОЦЕВУМі (вулиця Соборності, 67, боковий вхід). У суботу, 19 червня, як і раніше – в Полтавському юридичному інституті (проспект Першотравневий, 5). Центри вакцинації в інших містах працюватимуть без змін”, - розповів Синєгубов.

Він додав, що вакцинація у всіх Центрах 17 червня буде відбуватися з 9:00 до 17:00, в інші дні – з 9:00 до 18:00.

Очільник області нагадав, що записатися на імунізацію можна через сімейного лікаря або в додатку "Дія”, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або декларацію з сімейним лікарем.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Центрах вакцинації Полтавщини за вихідні зробили 3,6 тисяч щеплень.