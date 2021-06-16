На Закарпатье откроют первый в области центр массовой вакцинации
В эти выходные в Закарпатской области откроют первый центр массовой вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Известно, что Центр откроют в Ужгороде в областном дворце детского и юношеского творчества.
Там будет работать мобильная бригада Ужгородского центра первичной медико-санитарной помощи.
В субботу и воскресенье наша бригада будет вакцинировать людей, записавшихся через "Дію", которые будут идти в живую очередь CoronaVac-ом. Вакцинация у нас начинается более быстрыми темпами, вакцина постоянно поступает, то есть перебоев с вакцинами уже нет. То есть, все желающие будут вакцинироваться", - рассказала журналистам главный семейный врач города Татьяна Козак.
Напомним, ранее сообщалось, что в киевском МВЦ отменили COVID-вакцинацию в ближайшие выходные