08:54  16 червня
В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу
10:39  15 червня
У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко
08:11  16 червня
На Донбасі за добу зафіксували шість порушень: втрат через обстріли немає
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 08:54 2

В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу

16 червня 2021, 08:54 2
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 15 червня виявили 1045 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Київській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 256 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Київська (75), Харківська (64), Дніпропетровська (55) і Херсонська (53) області.

Всього за добу госпіталізували 699 осіб, померли - 78, одужали - 4802 людини. Серед захворілих за минулу добу - 46 дітей та 23 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 28 321 особи, методом ІФА - 9718 осіб, експрес-тестами - 20 814 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 226 037 людей, з них 2 140 978 одужали, летальних випадків - 51 847.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за минулі вихідні.

МОЗ коронавірус пандемія вірус ушпиталення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua