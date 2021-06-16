В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу

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В Україні за 15 червня виявили 1045 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Київській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 256 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Київська (75), Харківська (64), Дніпропетровська (55) і Херсонська (53) області.

Всього за добу госпіталізували 699 осіб, померли - 78, одужали - 4802 людини. Серед захворілих за минулу добу - 46 дітей та 23 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 28 321 особи, методом ІФА - 9718 осіб, експрес-тестами - 20 814 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 226 037 людей, з них 2 140 978 одужали, летальних випадків - 51 847.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за минулі вихідні.