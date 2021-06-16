На Полтавщине Центры вакцинации будут работать в четверг, пятницу и субботу - Синегубов

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На этой неделе Центры массовой вакцинации Полтавской области будут работать в четверг, пятницу и субботу

Об этом в Facebook сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, прививки вакциной CoronaVac будут делать в Полтаве, Кременчуге, Миргороде, Лубнах и Горишних Плавнях.

17 и 18 июня Центр массовой вакцинации в Полтаве будет базироваться в ОЦЕВУМ (улица Соборности, 67, боковой вход). В субботу, 19 июня, как и раньше - в Полтавском юридическом институте (проспект Первомайский, 5). Центры вакцинации в других городах будут работать без изменений", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что вакцинация во всех Центрах 17 июня будет проходить с 9:00 до 17:00, в остальные дни - с 9:00 до 18:00.

Глава области напомнил, что записаться на иммунизацию можно через семейного врача или в приложении "Дія", с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код или декларацию с семейным врачом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центрах вакцинации Полтавщины за выходные сделали 3,6 тысяч прививок.