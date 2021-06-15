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15 июня 2021, 18:40 57

Суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

15 июня 2021, 18:40 57
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Фото из открытых источников
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Днепровский райсуд Киева оставил под стражей обвиняемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского облсовета Владислава Мангера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк?" .

Соответствующее решение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Мангера об изменении меры пресечения.

Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, а сам Мангер не может влиять на свидетелей.

В удовлетворении ходатайств… отказать, - говорится в определении суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12:00 16 июня.

По данным инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" , нардеп Илья Кива, который ранее объявил, что будет брать Мангера на поруки, - не пришел.

Сообщается также, что суд оставил под стражей и другого подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - Алексея Левина.

Как сообщалось, по "делу Гандзюк" меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Так исключается давление на следствие и свидетелей.

Также известно, что подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Мангер намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он сообщил в суде.

Владислав Магнер Екатерина Гандзюк убийство подозрение обвинительный акт суд

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