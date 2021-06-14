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14 червня 2021, 10:55 209

У Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе

14 червня 2021, 10:55 209
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Фото "Полтавщина"
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Дерево впало на літню терасу кафе в центрі Полтави через кілька секунд після того, як звідти пішли відвідувачі

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина", передає RegioNews.

У неділю близько 15 години в Полтаві піднявся сильний вітер та розпочалася злива. Під час негоди на вул. Соборності, 46 впало дерево.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілля зачепило фасад будинку та майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе.

Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика у приміщення перейшла компанія з п'ятьох осіб. Ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, на Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою.

Також у Карпатах в середині червня випав сніг. У понеділок, 14 червня, на високогір'ї Карпат спостерігається зимова погода: випав сніг, а температура повітря опустилася до 0°C.

дерева негода події Полтава вітер

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