У Дніпрі залишаються підтопленими 21 будинок та 100 подвір’їв - ДСНС

Фото: ДСНС

Станом на суботу, 12 червня, у Дніпрі залишаються підтопленими 21 приватних житлових будинків та 100 дворогосподарств. Рятувальники продовжують проводити роботи з ліквідації наслідків негоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

У м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 21 приватний житловий будинок та 100 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Всього з 2 червня внаслідок дощів та підняттям рівня води у руслі р. Гнілокиш частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.

Крім того, рятувальники попередили, що до кінця дня 12 червня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікується гроза. Рівень небезпечності перший (жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.