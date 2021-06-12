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12 червня 2021, 16:11 14

У Дніпрі залишаються підтопленими 21 будинок та 100 подвір’їв - ДСНС

12 червня 2021, 16:11 14
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Фото: ДСНС
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Станом на суботу, 12 червня, у Дніпрі залишаються підтопленими 21 приватних житлових будинків та 100 дворогосподарств. Рятувальники продовжують проводити роботи з ліквідації наслідків негоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

У м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 21 приватний житловий будинок та 100 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Всього з 2 червня внаслідок дощів та підняттям рівня води у руслі р. Гнілокиш частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.

Крім того, рятувальники попередили, що до кінця дня 12 червня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікується гроза. Рівень небезпечності перший (жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.

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