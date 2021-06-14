В Україні через негоду без світла залишились понад 60 населених пунктів

Фото: з відкритих джерел

Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру та грози, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Це призвело до знеструмлення 62 населених пунктів у 7 областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

Зокрема, найбільша кількість населених пунктів, де відбулися відключення - у Львівській області (30). У Київській області таких населених пунктів 16, Сумській - 4, Дніпропетровській - 4, Кіровоградській - 3, Донецькій - 3 та Запорізькій - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомляють рятувальники, станом на 7 год. 14 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 11 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.