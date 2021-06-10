У Мелітополі через зливи підтопило будинки

Фото: ДСНС

У Мелітополі через сильні зливи підтопило приватні будинки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС в Запорізькій області.

Зазначається, що на вулиці Костенка на подвір'ї одного з будинків настільки критична ситуація, що відкачка води неможлива.

"Бійці ДСНС за допомогою автомобіля САРМ-Л перевезли жителів будинку до родичів”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, за минулу добу в Мелітополі рятувальники шість разів залучалися на ліквідацію наслідків негоди.

Постійно відбувається підтоплення приватних будинків. Бійці ДСНС за допомогою мотопомп відкачують воду.

За прогнозами синоптиків, вдень 10 червня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються грози, місцями град, шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної.