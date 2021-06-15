У Миколаєві після зливи повністю затопило припарковане авто

Фото: Facebook

У Миколаєві в одному із районів міста після зливи утворилося ціле озеро, в якому практично повністю потонув автомобіль

Відповідне фото у Facebook опублікував місцевий мешканець Слава Линартович, передає RegioNews.

В нас трохи... рибу ловлять прямо біля магазину Флагман", - іронічно прокоментував інцидент він.

Відомо, що вода майже із дахом затопила таксі, яке перебувало на вулиці в районі підприємства "Дормашина".

Зазначається, що ливнева каналізація на місці події засмічена, тому скупчується величезна кількість води. Також у соцмережах місцеві мешканці оприлюднили відео затопленого автомобіля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.