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15 червня 2021, 14:25 475

У Миколаєві після зливи повністю затопило припарковане авто

15 червня 2021, 14:25 475
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Фото: Facebook
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У Миколаєві в одному із районів міста після зливи утворилося ціле озеро, в якому практично повністю потонув автомобіль

Відповідне фото у Facebook опублікував місцевий мешканець Слава Линартович, передає RegioNews.

В нас трохи... рибу ловлять прямо біля магазину Флагман", - іронічно прокоментував інцидент він.

Відомо, що вода майже із дахом затопила таксі, яке перебувало на вулиці в районі підприємства "Дормашина".

Зазначається, що ливнева каналізація на місці події засмічена, тому скупчується величезна кількість води. Також у соцмережах місцеві мешканці оприлюднили відео затопленого автомобіля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.

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