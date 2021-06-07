На Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків

Фото: ДСНС

Через ускладнення погодних умов та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

"Протягом 2-3 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств”, – повідомили рятувальники.

Так, станом на 07:00 год. 7 червня залишаються підтопленими 26 приватних житлових будинків та 55 дворогосподарств.

Підрозділами ДСНС протягом доби 6 червня відкачано 40 тис. 300 м3 води, а з початку робіт - 144 тис. 779 м3 води. До робіт від ДСНС залучено 16 осіб та 8 одиниць техніки.

Крім того, як повідомляють рятувальники, сьогодні вдень Україну накриють дощі. У столиці та Київській області грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, 4 травня повідомлялось, що на Донеччині та Дніпропетровщині через негоду підтоплені будинки та розмита дамба.