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15 июня 2021, 14:25 328

В Николаеве после ливня полностью затопило припаркованное авто

15 июня 2021, 14:25 328
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Фото: Facebook
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В Николаеве в одном из районов города после ливня образовалось целое озеро, в котором практически полностью утонул автомобиль

Соответствующее фото в Facebook опубликовал местный житель Слава Линартович, передает RegioNews.

У нас немного... рыбу ловят прямо возле магазина Флагман", - иронично прокомментировал инцидент он.

Известно, что вода почти с крышей затопила такси, которое находилось на улице в районе предприятия "Дормашина".

Отмечается, что ливневая канализация на месте происшествия засорена, поэтому скапливается огромное количество воды. Также в соцсетях местные жители обнародовали видео затопленного автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов.

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