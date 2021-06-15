В Николаеве после ливня полностью затопило припаркованное авто

Фото: Facebook

В Николаеве в одном из районов города после ливня образовалось целое озеро, в котором практически полностью утонул автомобиль

Соответствующее фото в Facebook опубликовал местный житель Слава Линартович, передает RegioNews.

У нас немного... рыбу ловят прямо возле магазина Флагман", - иронично прокомментировал инцидент он.

Известно, что вода почти с крышей затопила такси, которое находилось на улице в районе предприятия "Дормашина".

Отмечается, что ливневая канализация на месте происшествия засорена, поэтому скапливается огромное количество воды. Также в соцсетях местные жители обнародовали видео затопленного автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов.