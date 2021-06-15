В Николаеве после ливня полностью затопило припаркованное авто
В Николаеве в одном из районов города после ливня образовалось целое озеро, в котором практически полностью утонул автомобиль
Соответствующее фото в Facebook опубликовал местный житель Слава Линартович, передает RegioNews.
У нас немного... рыбу ловят прямо возле магазина Флагман", - иронично прокомментировал инцидент он.
Известно, что вода почти с крышей затопила такси, которое находилось на улице в районе предприятия "Дормашина".
Отмечается, что ливневая канализация на месте происшествия засорена, поэтому скапливается огромное количество воды. Также в соцсетях местные жители обнародовали видео затопленного автомобиля.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов.
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