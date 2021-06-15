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15 червня 2021, 12:06 110

У Миколаєві двоє вандалів зруйнували статую на фасаді театру

15 червня 2021, 12:06 110
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Фото: Facebook
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У Миколаєві двоє нетверезих чоловіків пошкодили будівлю миколаївського театру, патрульні їх затримали

Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції Миколаївської області.

Сьогодні вночі, приблизно о 01:00 годині, патрульним надійшов виклик про те, що двоє невідомих пошкодили статую на фасаді Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру.

На момент затримання двоє чоловіків були в стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіки не заперечували, що це саме вони пошкодили будівлю. Вони розповіли, що мали на меті сфотографуватись, але щось пішло не так", - йдеться у повідомленні.

Патрульні передали 40-річного та 30-річного миколаївців слідчим, задля встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.

патрульна поліція вандалізм слідство Миколаїв театр

 
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