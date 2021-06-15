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15 червня 2021, 08:31 463

Байден назвав умови вступу України до НАТО

15 червня 2021, 08:31 463
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Фото: з відкритих джерел
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Президент США Джо Байден назвав умови, які має виконати Україна, щоб отримати членство в НАТО. Зокрема, мова йде про подолання корупції

Як передає RegioNews, про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на слова Байдена під час пресконференції у Брюсселі.

По-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План дій щодо членства у НАТО, тож побачимо", - сказав Байден.

При цьому, за словами Байдена, вторгнення Росії до частини територій України не виключає можливості вступу України до Альянсу.

Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

Водночас Байден зазначив, що США зроблять усе, щоб допомогти Україні в протистоянні прямій російській агресії.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

Наступного дня в Офісі президента розповіли, що у США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані.

Україна США НАТО корупція Джо Байден

 
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