Байден назвав умови вступу України до НАТО

Фото: з відкритих джерел

Президент США Джо Байден назвав умови, які має виконати Україна, щоб отримати членство в НАТО. Зокрема, мова йде про подолання корупції

Як передає RegioNews, про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на слова Байдена під час пресконференції у Брюсселі.

По-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План дій щодо членства у НАТО, тож побачимо", - сказав Байден.

При цьому, за словами Байдена, вторгнення Росії до частини територій України не виключає можливості вступу України до Альянсу.

Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

Водночас Байден зазначив, що США зроблять усе, щоб допомогти Україні в протистоянні прямій російській агресії.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

Наступного дня в Офісі президента розповіли, що у США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані.