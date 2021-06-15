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15 червня 2021, 11:42 460

У Львові керівництво одного з підприємств Міноборони викрили на хабарі

15 червня 2021, 11:42 460
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Фото: з відкритих джерел
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У Львові правоохоронці викрили корупційну схему, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України, яка завдавала збитків державі на півмільйона гривень щомісяця

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

СБУ стало відомо, що директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання "відкатів". В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вони здавали в оренду складські приміщення за заниженою вартістю.

Правоохоронці затримали підозрюваних "на гарячому", під час отримання 52 тис. грн хабаря.

Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі встановлюється можлива причетність й інших посадових осіб вищевказаної установи до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали на хабарі виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки".

хабар СБУ Міноборони оренда підприємці

 
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