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11 июня 2021, 19:59 35

В Черновицкой области учителя пикетировали Хотинский горсовет

11 июня 2021, 19:59 35
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Фото: "Черновицкий проминь"
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Учителя пикетировали Хотинский горсовет в Черновицкой области из-за понижения в степени учебных заведений, где они работают, и принуждения к отказу от ряда надбавок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкий проминь.

Учителя двух учебных заведений Хотинской ОТГ вышли на митинг под горсовет. Педагоги из Яровского УВК и Крутеньковской ООШ I-II степеней протестуют против того, чтобы их учебные заведения понижали в степени. Говорят: именно такое решение приняли сейчас местные депутаты во время сессии.

Однако перед этим с педагогами и местными жителями никто не проводил общественных обсуждений.

Кроме того, учителя рассказывают, что накануне их начали заставлять писать заявления об отказе от надбавок за классное руководство, проверку тетрадей, внеклассную работу с учениками и тому подобное. Кроме того, им предлагают отказаться от выплат за престижность труда и выслугу лет. По подсчетам педагогов, их зарплата в таком случае составит около 4 тысяч гривен.

Как сообщалось, 4 июня в Черновцах работники психбольницы пикетировали облсовет. В Черновцах возле здания облсовета и областной государственной администрации собрались десяток людей с требованием не закрывать психиатрическую больницу.

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