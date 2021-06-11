У Дарницькому районі столиці в будинку обвалився балкон
У Києві 10 червня на вулиці Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився дах балкону
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.
Інцидент трапився через прикріплені до нього троси, які утримували велику й тяжку навісну конструкцію, наповнену землею. Господар квартири розвів на балконі город та вирощував полуницю. Стеля не витримала ваги майже 1 т ґрунту, що наповнював суцільну "грядку", й обвалилася.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва на тротуар впала частина балкона старої будівлі.
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