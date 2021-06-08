Тільки два одеських пляжі отримали дозволи на роботу

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Паспорти лише двох пляжних ділянок Одеси підписані всіма контролюючими відомствами станом на 8 червня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Таймер".

Про готовність одеських пляжів до курортного сезону стало відомо на засіданні комісії міської ради з питань екології та запобігання НС, а також з питань зв'язку та інформаційних технологій.

Йдеться про пляж Калетон в Шампанському провулку і орендовану одним з приватних підприємств ділянку в Аркадії. Таким чином, тільки ці рекреаційні зони і можна експлуатувати зараз в місті, хоча Одеський курортний сезон починається зазвичай 1 травня. У випадку з ще чотирма пляжами залишилося отримати всього один підпис.

Всього свої підписи повинні поставити керівники семи різних структур.

Загалом в Одесі налічується 79 пляжних ділянок, і тільки 14 з них не здаються в оренду (на їх території створені 5 муніципальних пляжів з повним пакетом безкоштовних послуг).

Як повідомлялося раніше, 30 травня МОЗ дозволив купатися на пляжах Одеської області. Морська вода біля двадцяти двох пляжів Одеської області відповідає нормативним вимогам для купання.