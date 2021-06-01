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01 червня 2021, 19:39 20

Депутати з "Успішного Києва" ініціювали розроблення нових правил з очищення берегів водойм

01 червня 2021, 19:39 20
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«Успішний Київ» спільно з КП «Плесо» та Департаментом благоустрою розроблять проєкт рішення щодо діяльності в межах берегових ліній столиці

Засилля незаконних тимчасових споруд, ресторанів та інших об'єктів, що працюють з порушеннями на береговій лінії, заважають комфортному та безпечному відпочинку киян на столичних пляжах.

Головою міжфракційного об’єднання "Успішний Київ", головою постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владиславом Трубіциним було ініційовано розробку концепції здійснення підприємницької діяльності на береговій лінії у столиці. Спільно з комунальним підприємством "Плесо" мають бути прописані чіткі правила роботи, розроблена нова комплексна система, зроблена інвентаризація усіх об'єктів.



"Я давно та успішно веду боротьбу за очищення прибережної зони, зокрема в Оболонському районі Києва. Інспекція цієї території шокувала навалою незаконно встановлених тимчасових споруд. Такі об'єкти негайно демонтуються", - розповідає голова МФО "Успішний Київ" Владислав Трубіцин.

Але прибережна зона - це не тільки місце відпочинку для людей. Ресторани, паркінги тощо, які працюють в законному руслі це і надходження у бюджет міста.

"Нам потрібні розумні підходи. Там, де порушується закон, несе незручності або небезпеку для киян - об'єкт має бути демонтовано. Але є ряд тих, що можуть існувати, тільки потрібно правильно все оформити. Все має бути чітко та прозоро прописано у правилах", - впевнена член міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" Богдана Тимощук.

Крім того, "Успішний Київ" ініціює проєкт рішення щодо забезпечення кадрового складу соціальних працівників у рамках інклюзивної освіти.

"Є пропозиція ініціювати проєкт рішення, що буде забезпечувати 3 роки відпрацювання випускників за спеціальностями соціальної сфери, що вони здобули за бюджетний рахунок", - впевнена член МФО Богдана Тимощук.

Також для заохочення молоді працювати в соціальній сфері планується ряд заходів для підняття статусу професії та матеріального заохочення самих педагогів.

"Перш за все необхідно подбати про надбавки до заробітної плати соціальним працівникам. Молодим спеціалістам потрібно почуватися впевнено, мати фінансову незалежность, знімати житло та нормально жити. Збільшення фінансування у цій галузі давно на часі", - впевнена член МФО Ксенія Семенова.

Київ Владислав Трубіцин

 
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