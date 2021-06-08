На Прикарпатті стався вибух на газопроводі

Фото: Facebook

Поблизу села Клузів вибухнула труба високого тиску "Уренгой-Помари-Ужгород", що постачає газ в Європу та проходить поблизу селища

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак.

Підрозділами ГУ ДСНС проводиться робота по локалізації НС, причини і збитки встановлюються”, - повідомив Кішак.

За його словами, в аварійно диспетчерській службі АТ "Івано-Франківськгаз” підтвердили, що НС виникла на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород".

Раніше повідомлялось, що у МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах України з боку Російської Федерації.