На Прикарпатті стався вибух на газопроводі
Поблизу села Клузів вибухнула труба високого тиску "Уренгой-Помари-Ужгород", що постачає газ в Європу та проходить поблизу селища
Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак.
Підрозділами ГУ ДСНС проводиться робота по локалізації НС, причини і збитки встановлюються”, - повідомив Кішак.
За його словами, в аварійно диспетчерській службі АТ "Івано-Франківськгаз” підтвердили, що НС виникла на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород".
Раніше повідомлялось, що у МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах України з боку Російської Федерації.
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