На Харьковщине СБУ обнаружила хищение топлива из магистрального трубопровода

Фото: СБУ

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали незаконный врез к магистральному газопроводу, с которого разворовывалось топливо

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в Красноградском районе злоумышленники незаконно подключились к газоконденсатопроводу высокого давления.

Правоохранители обнаружили закопанный в землю и тщательно замаскированный отвод. Для сокрытия оборудки от автоматического контроля газотранспортных сетей, дельцы обустроили так называемую "капельную" технологию хищения", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, злоумышленники ежемесячно разворовывали до 200 кубометров газового конденсата, из-за чего государство получало миллионные убытки.

Нарушение целостности работы газоконденсатопроводов также создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона", - объясняют в СБУ.

В ведомстве планируют по этому факту открыть уголовное дело, также устанавливаются все причастные к созданию незаконного вреза, в частности, чиновники, которые могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Напомним, ранее на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", который поставляет газ в Европу.