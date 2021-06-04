У одного з начальників митного посту Волині вилучили понад 700 тис. дол

Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють факти зловживань на Волинській митниці, у одного з начальників митного поста вилучили понад 700 тисяч доларів

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У відомстві заявляють, що чиновники обласної митниці за хабарі сприяють перевезенню вантажів через кордон без сплати митних платежів.

Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР додали, що провели обшук автомобіля підозрюваного на посту у Рівненській області, під час обшуку у нього виявили 704,3 тис. доларів.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом незаконного збагачення начальником митного посту.

Нагадаємо, підозрюваного у шахрайстві заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на 60 діб.